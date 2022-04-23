Жулин — о выборах президента ФФКМ: Абдурахманов для Слуцкой достаточно серьёзный конкурент

Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о конкуренции за пост президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«У Ирины Слуцкой достаточно серьёзный конкурент. Абдурахманов является директором катка «Молодёжка». Поэтому у меня тут есть свой фаворит, несмотря на то что я к Ирине прекрасно отношусь», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

По его словам, он считает Абдурахманова сильным руководителем и хорошим человеком.

Напомним, что выборы нового президента федерации пройдут на отчётно-выборной конференции ФФКМ 23 апреля.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала желание Слуцкой стать президентом организации.