Жулин — о выборах президента ФФКМ: Абдурахманов для Слуцкой достаточно серьёзный конкурент

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Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о конкуренции за пост президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).
Жулин — о выборах президента ФФКМ: Абдурахманов для Слуцкой достаточно серьёзный конкурент
  • РИА Новости

«У Ирины Слуцкой достаточно серьёзный конкурент. Абдурахманов является директором катка «Молодёжка». Поэтому у меня тут есть свой фаворит, несмотря на то что я к Ирине прекрасно отношусь», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

По его словам, он считает Абдурахманова сильным руководителем и хорошим человеком. 

Напомним, что выборы нового президента федерации пройдут на отчётно-выборной конференции ФФКМ 23 апреля.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала желание Слуцкой стать президентом организации.

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