Тарасова поддержала решение Слуцкой баллотироваться на пост президента ФФКМ

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала желание двукратного призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой стать президентом Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Я считаю, у неё все шансы есть. Она выдающаяся спортсменка, умный человек, мать троих детей, у неё всё есть для этого поста. Я полностью поддерживаю её и думаю, что она справится с этой задачей», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Помимо Слуцкой, на пост баллотируется бизнесмен Антон Абдурахманов. Выборы нового президента федерации пройдут на отчётно-выборной конференции ФФКМ 23 апреля.

Ранее Слуцкая сообщила, что намерена побороться за пост президента ФФКМ.