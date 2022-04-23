Слуцкая намерена побороться за пост президента Федерации фигурного катания Москвы

Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая сообщила, что намерена побороться за пост президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Мы не особо знакомы с президентом федерации Антоном Абдурахмановым. Хорошо, когда есть конкуренция. Значит, у людей будет выбор. Посмотрим, что получится. Изберусь — будет здорово, нет — у меня много занятий в жизни», — цитирует Слуцкую ТАСС.

Слуцкая подчеркнула, что у неё большой опыт работы с некоммерческими организациями.

«Я знаю, как получать гранты, субсидии, как общаться с органами власти. И моё имя в спорте никуда не делось и не денется», — сказала она.

Отчётно-выборная конференция ФФКМ пройдёт 23 апреля.

Ранее Никита Кацалапов рассказал, каким спортом мечтал заниматься в детстве.