Слуцкая намерена побороться за пост президента Федерации фигурного катания Москвы

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Двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая сообщила, что намерена побороться за пост президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Мы не особо знакомы с президентом федерации Антоном Абдурахмановым. Хорошо, когда есть конкуренция. Значит, у людей будет выбор. Посмотрим, что получится. Изберусь — будет здорово, нет — у меня много занятий в жизни», — цитирует Слуцкую ТАСС.

Слуцкая подчеркнула, что у неё большой опыт работы с некоммерческими организациями.

«Я знаю, как получать гранты, субсидии, как общаться с органами власти. И моё имя в спорте никуда не делось и не денется», — сказала она.

Отчётно-выборная конференция ФФКМ пройдёт 23 апреля.

Ранее Никита Кацалапов рассказал, каким спортом мечтал заниматься в детстве.

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