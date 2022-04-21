Кацалапов: я много раз жалел, что не пошёл в хоккей
- РИА Новости
«Я много раз жалел, что не пошёл в хоккей. Почему-то вбил себе в голову, что мне туда надо. Сейчас, конечно, уже ни о чём не жалею», — написал Кацалапов в соцсетях.
По словам фигуриста, хоккей остаётся его мечтой и он ждёт момента, когда наконец сможет её осуществить.
«Меня часто зовут в разные клубы ночной лиги, но мне лишние нагрузки и травмы сейчас точно ни к чему. Поэтому хоккей пока только в планах», — добавил Кацалапов.
Напомним, что 30-летний фигурист вместе с Викторией Синициной завоевал золото ОИ-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.
Ранее Синицина и Кацалапов заявили, что не намерены завершать карьеру.