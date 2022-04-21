Кацалапов: я много раз жалел, что не пошёл в хоккей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию в командном турнире Никита Кацалапов рассказал, каким спортом мечтал заниматься в детстве.

«Я много раз жалел, что не пошёл в хоккей. Почему-то вбил себе в голову, что мне туда надо. Сейчас, конечно, уже ни о чём не жалею», — написал Кацалапов в соцсетях.

По словам фигуриста, хоккей остаётся его мечтой и он ждёт момента, когда наконец сможет её осуществить.

«Меня часто зовут в разные клубы ночной лиги, но мне лишние нагрузки и травмы сейчас точно ни к чему. Поэтому хоккей пока только в планах», — добавил Кацалапов.

Напомним, что 30-летний фигурист вместе с Викторией Синициной завоевал золото ОИ-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.

Ранее Синицина и Кацалапов заявили, что не намерены завершать карьеру.