Кожевников назвал подлецом поддержавшего санкции против российских хоккеистов Гашека 

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека о российских игроках в НХЛ.

«Подлец. Был нормальным человеком, а тут... Правда, давно мы с ним не общались. Не знаю, что он там отрабатывает. Но Гашек становится подлецом. Лучше бы молчал. Бред какой-то. Он либо ничего не знает, либо знать ничего не хочет», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что двукратный обладатель Кубка Стэнли призвал не допустить российских спортсменов к Global Series, который пройдёт в Праге 7 и 8 октября, где встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играет Алексей Барабанов, в «Нэшвилле» — Яков Тренин.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Гашека о российских игроках в НХЛ.