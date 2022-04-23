Губерниев резко ответил на слова Гашека о российских игроках НХЛ

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова олимпийского чемпиона Доминика Гашека о российских игроках в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Губерниев резко ответил на слова Гашека о российских игроках НХЛ
  • РИА Новости

«Гашек разве принимает решения? Принимает решения НХЛ. Наши хоккеисты прекрасно себя чувствуют. Все играют. Гашек пукнул в вечность. Он президент НХЛ? Нет. Гашек — замечательный спортсмен и ветеран. Что он там считает неприемлемым? Да и хрен с ним. Приедут и будут играть», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Бывший голкипер московского «Спартака» накануне заявил, что не стоит допускать российских хоккеистов на выставочные матчи НХЛ в Праге между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». Игры пройдут 7 и 8 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал седьмым российским игроком, набравшим 100 и более очков за сезон НХЛ.

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