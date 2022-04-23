Россиянки Дзаламидзе и Рахимова вышли в финал теннисного турнира в Стамбуле

Россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова оформили выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле в парном разряде.

Российский дуэт в полуфинальном матче одержал волевую победу над британками Оливией Николлс и Алисией Барнетт со счётом 0:6, 6:4, 10:8.

Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

В финале Дзаламидзе и Рахимова встретятся с победительницами матча Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Оксана Калашникова (Грузия) / Мию Като (Япония).

Призовой фонд турнира составляет порядка $240 тыс.

Ранее бывший украинский теннисист Александр Долгополов высказался о словах Рублёва, выразившего готовность пожертвовать свои призовые на гуманитарные нужды.