Россиянки Дзаламидзе и Рахимова вышли в финал теннисного турнира в Стамбуле

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Россиянки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова оформили выход в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле в парном разряде.
Россиянки Дзаламидзе и Рахимова вышли в финал теннисного турнира в Стамбуле
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Российский дуэт в полуфинальном матче одержал волевую победу над британками Оливией Николлс и Алисией Барнетт со счётом 0:6, 6:4, 10:8.

Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

В финале Дзаламидзе и Рахимова встретятся с победительницами матча Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Оксана Калашникова (Грузия) / Мию Като (Япония).

Призовой фонд турнира составляет порядка $240 тыс.

Ранее бывший украинский теннисист Александр Долгополов высказался о словах Рублёва, выразившего готовность пожертвовать свои призовые на гуманитарные нужды.

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