Украинец Долгополов раскритиковал Рублёва за его слова о гуманитарной помощи

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов высказался о словах восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, выразившего готовность пожертвовать свои призовые на гуманитарные нужды в случае, если ему разрешат принять участие в Уимблдонском турнире.

«Заявление Рублёва — идеальный пример, почему организаторы приняли совершенно правильное решение. Андрей врёт: «Я ничего не знаю, не читаю новости, не слежу». Это ложь», — написал Долгополов в соцсетях.

По его словам, речь российского теннисиста полна лицемерия, а ATP и WTP не должны покрывать его поведение.

«И после рассказов про то, что он ничего не знает, что он слепой и необразованный, он начинает объяснять, что это не поможет, говорить про дискриминацию и демократию. Стой! Мы думали, что ты не разбираешься в политике и не знаешь таких умных слов», — добавил Долгополов.

20 апреля было объявлено, что заявки россиян и белорусов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Чемпионат пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее Долгополов положительно высказался о возможном недопуске российских теннисистов к участию в Открытом чемпионате Великобритании — 2022.