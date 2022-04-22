Украинец Долгополов раскритиковал Рублёва за его слова о гуманитарной помощи
«Заявление Рублёва — идеальный пример, почему организаторы приняли совершенно правильное решение. Андрей врёт: «Я ничего не знаю, не читаю новости, не слежу». Это ложь», — написал Долгополов в соцсетях.
По его словам, речь российского теннисиста полна лицемерия, а ATP и WTP не должны покрывать его поведение.
«И после рассказов про то, что он ничего не знает, что он слепой и необразованный, он начинает объяснять, что это не поможет, говорить про дискриминацию и демократию. Стой! Мы думали, что ты не разбираешься в политике и не знаешь таких умных слов», — добавил Долгополов.
20 апреля было объявлено, что заявки россиян и белорусов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Чемпионат пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Ранее Долгополов положительно высказался о возможном недопуске российских теннисистов к участию в Открытом чемпионате Великобритании — 2022.