Роднина призвала не обращать внимания на слова Гашека о санкциях против россиян в НХЛ
- РИА Новости
«Нужно уже привыкнуть к таким высказываниям. Если ты в ладах со своей совестью, то это одно дело. Не обращайте внимания на его высказывания. Я даже не знаю, кто это. Гашек? Кто это? Не нужно им делать рекламу», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
Напомним, что двукратный обладатель Кубка Стэнли призвал не допустить российских спортсменов к Global Series, который пройдёт в Праге 7 и 8 октября, где встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».
В «Сан-Хосе» играет Алексей Барабанов, в «Нэшвилле» — Яков Тренин.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Гашека о российских игроках в НХЛ.