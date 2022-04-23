Роднина призвала не обращать внимания на слова Гашека о санкциях против россиян в НХЛ

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова олимпийского чемпиона чеха Доминика Гашека о российских игроках в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Роднина призвала не обращать внимания на слова Гашека о санкциях против россиян в НХЛ
  • РИА Новости

«Нужно уже привыкнуть к таким высказываниям. Если ты в ладах со своей совестью, то это одно дело. Не обращайте внимания на его высказывания. Я даже не знаю, кто это. Гашек? Кто это? Не нужно им делать рекламу», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Напомним, что двукратный обладатель Кубка Стэнли призвал не допустить российских спортсменов к Global Series, который пройдёт в Праге 7 и 8 октября, где встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играет Алексей Барабанов, в «Нэшвилле» — Яков Тренин. 

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Гашека о российских игроках в НХЛ.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить