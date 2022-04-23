Роднина призвала не обращать внимания на слова Гашека о санкциях против россиян в НХЛ

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова олимпийского чемпиона чеха Доминика Гашека о российских игроках в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Нужно уже привыкнуть к таким высказываниям. Если ты в ладах со своей совестью, то это одно дело. Не обращайте внимания на его высказывания. Я даже не знаю, кто это. Гашек? Кто это? Не нужно им делать рекламу», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Напомним, что двукратный обладатель Кубка Стэнли призвал не допустить российских спортсменов к Global Series, который пройдёт в Праге 7 и 8 октября, где встретятся «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз».

В «Сан-Хосе» играет Алексей Барабанов, в «Нэшвилле» — Яков Тренин.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Гашека о российских игроках в НХЛ.