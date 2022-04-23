Белорусский «Шинник» до 29 апреля должен предоставить документы для участия в МХЛ

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В Молодёжной хоккейной лиге сообщили, что белорусский «Шинник» должен до 29 апреля направить все документы для участия в чемпионате МХЛ сезона-2022/23.
Белорусский «Шинник» до 29 апреля должен предоставить документы для участия в МХЛ
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«МХЛ получила официальное письмо от Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) с просьбой принять команду «Шинник» из Бобруйска в состав участников чемпионата. До 29 апреля клуб должен предоставить необходимые документы в лигу», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что вопрос о включении «Шинника» в состав участников чемпионата МХЛ будет рассмотрен на заочном заседании совета директоров КХЛ в конце мая — начале июня.

Ранее сообщалось, что в Министерстве спорта России проведут консультации с представителями Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по вопросу возможного сокращения лимита на легионеров.

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