Рублёв ожидает тяжёлого матча с Фоньини в полуфинале турнира в Белграде

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Россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча 1/2 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде c Фабио Фоньини из Италии.
Рублёв ожидает тяжёлого матча с Фоньини в полуфинале турнира в Белграде
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«Сложный будет матч. Фаби — суперталант, он может сыграть потрясающе. Думаю, будет много длинных розыгрышей, и я должен сделать всё возможное. Посмотрим», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

В четвертьфинальном матче 24-летний российский теннисист переиграл Таро Дэниэла из Японии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 16 минут.

Матч Рублёв — Фоньини пройдёт 23 апреля. Начало игры — в 16:20 мск.

Ранее Рублёв прокомментировал решение не допустить россиян к участию в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.

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