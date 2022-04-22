Тренер Муратоглу поддержал россиян и белорусов после отстранения от Уимблдона
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«Бан россиян и белорусов на Уимблдоне — это шокирующее решение. Оставьте политику политикам», — цитирует Муратоглу Tennis Major.
По его словам, теннисисты из России и Белоруссии уже сделали максимум для того, чтобы их услышали и допустили к соревнованиям.
«Я понимаю, что от них хотят конкретных слов и позиций. Но если бы они были на их месте, они бы тоже поняли, что и у россиян с белорусами есть свои семьи», — добавил Муратоглу.
20 апреля было объявлено, что заявки россиян и белорусов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что власти Италии требуют провести турнир серии «Мастерс» в Риме без участия российских и белорусских теннисистов.