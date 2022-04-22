Тренер Муратоглу поддержал россиян и белорусов после отстранения от Уимблдона

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу поддержал российских и белорусских спортсменов, которых отстранили от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Бан россиян и белорусов на Уимблдоне — это шокирующее решение. Оставьте политику политикам», — цитирует Муратоглу Tennis Major.

По его словам, теннисисты из России и Белоруссии уже сделали максимум для того, чтобы их услышали и допустили к соревнованиям.

«Я понимаю, что от них хотят конкретных слов и позиций. Но если бы они были на их месте, они бы тоже поняли, что и у россиян с белорусами есть свои семьи», — добавил Муратоглу.

20 апреля было объявлено, что заявки россиян и белорусов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что власти Италии требуют провести турнир серии «Мастерс» в Риме без участия российских и белорусских теннисистов.