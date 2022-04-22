Власти Италии хотят отстранить от турнира в Риме российских и белорусских спортсменов
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Как сообщает Corriere della Sera, на организаторов турнира оказывается давление. За отстранение россиян и белорусов выступает президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго и премьер-министр страны Марио Драги.
Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме по примеру Уимблдона может пройти без участия россиян и белорусов.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.
Уимблдонский турнир состоится с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Ранее сообщалось, что ATP на следующей неделе рассмотрит возможные меры по защите российских и белорусских теннисистов, которых отстранили от участия в турнирах Великобритании, включая Уимблдон.