Власти Италии хотят отстранить от турнира в Риме российских и белорусских спортсменов

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Власти Италии требуют, чтобы турнир серии «Мастерс» в Риме прошёл без участия российских и белорусских теннисистов.
Власти Италии хотят отстранить от турнира в Риме российских и белорусских спортсменов
  • Gettyimages.ru
  • © Manuel Blondeau - Corbis

Как сообщает Corriere della Sera, на организаторов турнира оказывается давление. За отстранение россиян и белорусов выступает президент национального олимпийского комитета Джованни Малаго и премьер-министр страны Марио Драги.

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме по примеру Уимблдона может пройти без участия россиян и белорусов.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдонский турнир состоится с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее сообщалось, что ATP на следующей неделе рассмотрит возможные меры по защите российских и белорусских теннисистов, которых отстранили от участия в турнирах Великобритании, включая Уимблдон.

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