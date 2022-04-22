ATP рассматривает вариант с заморозкой рейтинга игроков, которых не допустят к Уимблдону

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на следующей неделе рассмотрит возможные меры по защите российских и белорусских теннисистов, которых отстранили от участия в турнирах Великобритании, включая Уимблдон.
ATP рассматривает вариант с заморозкой рейтинга игроков, которых не допустят к Уимблдону
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Как сообщает Daily Mail, будут обсуждаться шаги, направленные на обеспечение справедливости в рейтинге ATP.

Первый вариант — это частичная заморозка рейтинга игроков, которых отстранили от турниров. Данная мера использовалась во время пандемии коронавирусной инфекции. Если это сделают, то в рейтинге будут учитываться предыдущие результаты теннисистов на британских турнирах.

Кроме того, возможно, будет рассмотрено предложение лишить британские турниры права разыгрывать рейтинговые очки, но такое развитие событий маловероятно.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее сообщалось, что WTA планирует ввести санкции в отношении организаторов Уимблдона и LTA из-за отстранения россиян.

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