WTA планирует ввести санкции против Уимблдона и LTA из-за отстранения россиян

В Женской теннисной ассоциации (WTA) рассматривают возможность введения санкций против Уимблдона и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), которые отстранили российских теннисистов от турнира.

Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на электронное письмо, которое глава WTA Стив Саймон адресовал спортсменам.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поддержал позицию Андрея Рублёва, который выразил готовность отправить призовые за Уимблдон на гуманитарную помощь в случае своего участия в турнире.