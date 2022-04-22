WTA планирует ввести санкции против Уимблдона и LTA из-за отстранения россиян

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В Женской теннисной ассоциации (WTA) рассматривают возможность введения санкций против Уимблдона и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA), которые отстранили российских теннисистов от турнира.
WTA планирует ввести санкции против Уимблдона и LTA из-за отстранения россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Mitchell Layton

Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на электронное письмо, которое глава WTA Стив Саймон адресовал спортсменам.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поддержал позицию Андрея Рублёва, который выразил готовность отправить призовые за Уимблдон на гуманитарную помощь в случае своего участия в турнире.

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