Масалитин: Василия Березуцкого стоит назначить главным тренером ЦСКА
- РИА Новости
- © Владимир Песня
«В конце сезона надо решать, справился Алексей или нет. Может быть, его брата стоит назначить главным. Надо производить общий анализ и смотреть, как тренерский штаб с этими кадрами решал задачу. Если тренер плохой, то надо менять», — цитирует Масалитина «Чемпионат».
По его словам, если армейцы по итогам сезона-2021/22 окажутся в тройке лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ), то это будет хорошим результатом для команды.
«Понятно, что перед ЦСКА поставлены высокие цели. Другой вопрос: получается их добиться или нет?» — добавил Масалитин.
Напомним, что московский клуб, набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу.