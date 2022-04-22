Масалитин: Василия Березуцкого стоит назначить главным тренером ЦСКА

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин предложил сменить главного тренера клуба Алексея Березуцкого на его брата Василия.
Масалитин: Василия Березуцкого стоит назначить главным тренером ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«В конце сезона надо решать, справился Алексей или нет. Может быть, его брата стоит назначить главным. Надо производить общий анализ и смотреть, как тренерский штаб с этими кадрами решал задачу. Если тренер плохой, то надо менять», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По его словам, если армейцы по итогам сезона-2021/22 окажутся в тройке лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ), то это будет хорошим результатом для команды.

«Понятно, что перед ЦСКА поставлены высокие цели. Другой вопрос: получается их добиться или нет?» — добавил Масалитин.

Напомним, что московский клуб, набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу.

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