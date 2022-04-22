Масалитин: Василия Березуцкого стоит назначить главным тренером ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин предложил сменить главного тренера клуба Алексея Березуцкого на его брата Василия.

«В конце сезона надо решать, справился Алексей или нет. Может быть, его брата стоит назначить главным. Надо производить общий анализ и смотреть, как тренерский штаб с этими кадрами решал задачу. Если тренер плохой, то надо менять», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По его словам, если армейцы по итогам сезона-2021/22 окажутся в тройке лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ), то это будет хорошим результатом для команды.

«Понятно, что перед ЦСКА поставлены высокие цели. Другой вопрос: получается их добиться или нет?» — добавил Масалитин.

Напомним, что московский клуб, набрав 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу.