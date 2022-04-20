Алексей Березуцкий: в матче со «Спартаком» ЦСКА провёл худший первый тайм в сезоне

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Спартака» в матче четвертьфинала Кубка России по футболу.

«Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком — играли очень плохо. Наверное, худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше, то же касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго тяжело играть», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

По его мнению, армейцы совершили очень много простых ошибок в простых ситуациях.

«Спартак» в Москве обыграл ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил свой жест после победы над ЦСКА.