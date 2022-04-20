Ваноли объяснил свой жест после победы над ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о своём жесте после победы над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Ваноли объяснил свой жест после победы над ЦСКА
  • РИА Новости

«Моё празднование с ушами около рук? Ровно так же праздновал Языджи на нашем стадионе, когда забил нам. Я всё помню. Ничего личного», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

Подопечные Ваноли обыграли в четвертьфинале ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля. 

Ранее гендиректор «Спартака» Мележиков признался, что ему без разницы, с кем играть в полуфинале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить