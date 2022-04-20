Ваноли объяснил свой жест после победы над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о своём жесте после победы над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Моё празднование с ушами около рук? Ровно так же праздновал Языджи на нашем стадионе, когда забил нам. Я всё помню. Ничего личного», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

Подопечные Ваноли обыграли в четвертьфинале ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее гендиректор «Спартака» Мележиков признался, что ему без разницы, с кем играть в полуфинале.