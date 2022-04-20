Гендиректор «Спартака» Мележиков признался, что ему без разницы, с кем играть в полуфинале
- РИА Новости
«Без предпочтений. Кто попадётся, с теми и будем играть», — цитирует Мележикова Sport24.
Подопечные Паоло Ваноли обыграли в четвертьфинале ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.
Ранее Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» за победу над ЦСКА.