Гендиректор «Спартака» Мележиков признался, что ему без разницы, с кем играть в полуфинале

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, какого соперника он хотел бы видеть в полуфинале Кубка России по футболу.
Гендиректор «Спартака» Мележиков признался, что ему без разницы, с кем играть в полуфинале
  • РИА Новости

«Без предпочтений. Кто попадётся, с теми и будем играть», — цитирует Мележикова Sport24.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли в четвертьфинале ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля. 

Ранее Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» за победу над ЦСКА.

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