Гендиректор «Спартака» Мележиков признался, что ему без разницы, с кем играть в полуфинале

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос, какого соперника он хотел бы видеть в полуфинале Кубка России по футболу.

РИА Новости