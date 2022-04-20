Ваноли поблагодарил футболистов «Спартака» за победу над ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался после победы над столичным ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, нам была очень важна эта победа, мы готовились в непростых условиях. Первый тайм мне понравился, во втором нам не хватало характера, как с «Динамо». Могли закрывать эту игру намного раньше, моментов было много», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Он также назвал эту победу важным триумфом для себя и для клуба, подчеркнув, что команде не хватает активных болельщиков на трибунах.

«Я слишком эмоционален? Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться», — добавил специалист.

Подопечные Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Самедов заявил, что дерби ЦСКА и «Спартака» оправдало его ожидания.