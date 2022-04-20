Самедов заявил, что дерби ЦСКА и «Спартака» оправдало его ожидания

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями после матча 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА.
Самедов заявил, что дерби ЦСКА и «Спартака» оправдало его ожидания
  • globallookpress.com

«Дерби оправдало мои ожидания! Очень эмоционально. Хорошая игра, понравилась. Держала до последней минуты», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Он также назвал «Спартак» и «Динамо» фаворитами Кубка и выразил мнение, что их матч стал бы хорошим финалом.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля. 

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что игры в матче ЦСКА и «Спартака» было немного.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить