Самедов заявил, что дерби ЦСКА и «Спартака» оправдало его ожидания

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился эмоциями после матча 1/4 финала Кубка России по футболу со столичным ЦСКА.

«Дерби оправдало мои ожидания! Очень эмоционально. Хорошая игра, понравилась. Держала до последней минуты», — цитирует Самедова «Чемпионат».

Он также назвал «Спартак» и «Динамо» фаворитами Кубка и выразил мнение, что их матч стал бы хорошим финалом.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что игры в матче ЦСКА и «Спартака» было немного.