Губерниев: игры в матче ЦСКА и «Спартака» было немного

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.
Губерниев: игры в матче ЦСКА и «Спартака» было немного
  • РИА Новости

«Спартаку» ловить в чемпионате уже давно нечего! Кубок бы выстрадать. Игры в матче с ЦСКА было немного… Когда ушёл Бакаев — совсем не было. 11 человек отбивались, десять сражались с мячом. «Спартак» выиграл. Ему нужнее! Но перед футболом мы в большом долгу!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля. 

Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Кубка России по футболу.

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