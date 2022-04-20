Губерниев: игры в матче ЦСКА и «Спартака» было немного

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.

«Спартаку» ловить в чемпионате уже давно нечего! Кубок бы выстрадать. Игры в матче с ЦСКА было немного… Когда ушёл Бакаев — совсем не было. 11 человек отбивались, десять сражались с мячом. «Спартак» выиграл. Ему нужнее! Но перед футболом мы в большом долгу!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее сообщалось, что определились все полуфиналисты Кубка России по футболу.