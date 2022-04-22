УЕФА объявил об использовании системы VAR на полуфинальных матчах Лиги конференций

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на полуфинальных матчах Лиги конференций.
УЕФА объявил об использовании системы VAR на полуфинальных матчах Лиги конференций
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

VAR будет использоваться на финальном матче первого в истории розыгрыша турнира, который пройдёт 25 мая в Тиране. УЕФА также рассматривает внедрение системы видеопомощи арбитрам на более ранних стадиях Лиги конференций в следующем сезоне.

Полуфиналы Лиги конференций, в которых встретятся «Фейенорд» с «Марселем» и «Лестер» с «Ромой», пройдут 28 апреля и 5 мая.

Ранее российский вратарь норвежского «Будё-Глимта» Никита Хайкин прокомментировал вылет своей команды из футбольной Лиги конференций сезона-2021/22.

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