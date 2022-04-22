УЕФА объявил об использовании системы VAR на полуфинальных матчах Лиги конференций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться на полуфинальных матчах Лиги конференций.

VAR будет использоваться на финальном матче первого в истории розыгрыша турнира, который пройдёт 25 мая в Тиране. УЕФА также рассматривает внедрение системы видеопомощи арбитрам на более ранних стадиях Лиги конференций в следующем сезоне.

Полуфиналы Лиги конференций, в которых встретятся «Фейенорд» с «Марселем» и «Лестер» с «Ромой», пройдут 28 апреля и 5 мая.

Ранее российский вратарь норвежского «Будё-Глимта» Никита Хайкин прокомментировал вылет своей команды из футбольной Лиги конференций сезона-2021/22.