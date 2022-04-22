Агент Клаудиньо рассказал, что разговоров с «Зенитом» о следующем сезоне ещё не было

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильского полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал будущее своего клиента в России.

«Пока разговоров с «Зенитом» на тему следующего сезона не было», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

Он также выразил мнение, что бразилец хорошо играл в последних матчах, несмотря на безголевую серию, однако не знает, почему тот не сыграл в четвертьфинале Кубка России по футболу с «Аланией».

«Есть ли у него травма? Не знаю, как правильно ответить на этот вопрос», — добавил агент.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» в августе 2021 года. В этом сезоне он провёл 27 матчей, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, что после 25 туров петербургская команда лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе 55 очков. 25 апреля «Зенит» сыграет с «Краснодаром».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что Клаудиньо сыграет с «Краснодаром».