Шайба и передача Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Торонто» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал крупную победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 8:1.

В составе хозяев дублями отметились Алекс Киллорн и Росс Колтон, также по разу отличились Стивен Стэмкос, Никита Кучеров, Ондржей Палат и Пэт Марун. Кучеров и его партнёр по команде и соотечественник Михаил Сергачёв записали в свой актив по одному голевому пасу.

У «Мэйпл Лифс» единственную шайбу забросил Илья Михеев.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразил 35 бросков из 36.

«Тампа» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Торонто» занимает третью строчку.

Ранее сообщалось, что три очка Кирилла Капризова помогли «Миннесота Уайлд» одолеть «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ.