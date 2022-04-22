Три очка Капризова помогли «Миннесоте» одолеть «Ванкувер» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Капризова помогли «Миннесоте» одолеть «Ванкувер» в матче НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 6:3 в пользу хозяев.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кевин Фиала, также по одной шайбе забросили Джаред Сперджен, Матс Цуккарелло, Кирилл Капризов и Райан Хартман. Причём Капризов также отметился двумя результативными передачами. Таким образом, россиянин набрал в этом сезоне уже 97 очков (44 + 53).

У гостей дважды отличился Элиас Петтерссон, а автором ещё одного гола стал Мэттью Хаймор.

«Миннесота» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Кэнакс» находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что четыре голевые передачи Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ.

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