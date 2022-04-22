Четыре голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Четыре голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Элмонте на «Ю-Би-Эс-Арене» и завершилась в пользу гостей — 6:3. 

В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил Эндрю Копп, также по разу отличились Крис Крайдер, Райан Строум и Райан Ривз. Российский нападающий команды Артемий Панарин отдал четыре результативные передачи. Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков из 29. 

У хозяев дублем отметился Брок Нельсон, одну шайбу забросил Джош Бейли.

Для «Рейнджерс» эта победа стала четвёртой подряд, а для «Айлендерс» — это третье поражение подряд.

Ранее сообщалось, что дубль Овечкина не спас «Вашингтон Кэпиталз» от проигрыша «Вегас Голден Найтс».

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