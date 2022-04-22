Билли Джин Кинг высказалась об отстранении российских теннисистов от Уимблдона 

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Легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг опубликовала заявление в связи с отстранением российских и белорусских спортсменов от Уимблдона-2022.
Билли Джин Кинг высказалась об отстранении российских теннисистов от Уимблдона 
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«Решение, касающееся участия россиян и белорусов в турнире, было сложным и тяжёлым. Я ценю то, как организаторы справляются со сложностями», — говорится в заявлении 39-кратной чемпионки турниров Большого шлема в Twitter.

При этом она отметила, что всегда поддерживала главный принцип Женской теннисной ассоциации (WTA), согласно которому любая спортсменка может соревноваться, если обладает достаточно хорошим уровнем игры.

«Не могу поддержать отстранение кого бы то ни было от любого турнира просто из-за национальности этого человека. Теннис сильнее, когда мы держимся вместе», — подчеркнула Джин Кинг.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее сообщалось, что Профсоюз теннисистов-профессионалов осудил отстранение россиян от Уимблдона.

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