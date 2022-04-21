Кавазашвили считает, что «Спартак» и «Динамо» пробьются в финал Кубка России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил шансы столичных «Динамо» и «Спартака» на выход в финал Кубка России по футболу.

«Матчи будут боевыми, потому что и «Динамо», и «Спартак» — это огромный раздражитель команд, которые претендуют на выход в РПЛ. «Енисей» всегда был именно той сибирской командой, которая выступает очень прилично. Это край шикарный, богатый, в плане финансов у них проблем никогда нет. Они со всей Сибири собирают лучших футболистов», — цитирует экс-голкипера «Спартака» «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Динамо», бесспорно, должно одержать победу над «Аланией». Вместе с тем Кавазашвили назвал клуб из Владикавказа очень неудобным соперником.

«Они по матчу с «Зенитом» показали, что умеют играть. «Енисей» попрёт вперёд с первых минут матча и предложит силовой футбол «Спартаку», — сказал он.

По мнению Кавазашвили, «Спартак» при Паоло Ваноли начал показывать приличный футбол. Бывший вратарь выразил уверенность, что красно-белые смогут пробиться в финал турнира.

«Надеюсь, что в конце мая мы увидим чудесную финальную игру «Спартак» — «Динамо», — заключил Кавазашвили.

Финал КР состоится 29 мая. Место проведения финального матча будет объявлено в начале следующей недели.

Ранее Михаил Игнатов заявил, что у «Спартака» достаточно времени на подготовку к матчу с «Енисеем».