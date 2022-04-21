Пименов назвал преимущество «Спартака» и «Динамо» в 1/2 финала Кубка России
- РИА Новости
«Есть шансы у «Спартака» и у «Енисея». Единственный плюс — красно-белые играют дома при своих болельщиках. В этом случае шансы у «Спартака», как и у «Динамо», повыше. Это главный козырь в этих играх», — цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».
По его мнению, «Динамо» сейчас показывает более стабильный футбол, чем «Спартак». Пименов уверен, что бело-голубые должны обыграть «Аланию».
«Но если «Динамо» позволит себе недооценку соперника, то наступит на те же грабли, на которые наступил «Зенит», — сказал он.
«Спартак» примет «Енисей» на своём поле. «Динамо» дома сыграет с владикавказской «Аланией». Матчи пройдут 11 и 12 мая.
Финал Кубка России состоится 29 мая.
Ранее Михаил Игнатов заявил, что у «Спартака» достаточно времени на подготовку к матчу с «Енисеем».