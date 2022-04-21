Дубль Короны принёс «Севилье» победу над «Левантой» в матче Примеры

«Севилья» в гостях нанесла поражение «Леванте» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Хулена Лопетеги.

В составе «Севильи» дубль оформил Хесус Корона (14-я, 27-я минуты). Также отличился Жюль Кунде (82-я). У «Леванте» голами отметились Хосе Луис Моралес (22-я) и Роберто Сольдадо (87-я).

«Севилья» (63 очка) занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» (25) располагается на 19-й строчке. Лидирует в чемпионате «Реал» (78).

Ранее сообщалось, что «Реал» обыграл «Осасуну» в матче Примеры, Карим Бензема дважды не забил пенальти.