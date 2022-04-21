«Реал» обыграл «Осасуну» в матче Примеры, Бензема дважды не забил пенальти

Мадридский «Реал» одержал победу над «Осасуной» в матче 33-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Памплоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «сливочных» отличились Давид Алаба (12'), Марко Асенсио (45') и Лукас Васкес (90+6'). У хозяев единственный мяч забил Анте Будимир (13').

Форвард «Реала» Карим Бензема дважды не смог реализовать пенальти — на 52-й и 59-й минутах.

«Реал» набрал 78 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (44) находится на девятом месте.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой» в 33-м туре Примеры.