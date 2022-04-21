«Реал» обыграл «Осасуну» в матче Примеры, Бензема дважды не забил пенальти

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» одержал победу над «Осасуной» в матче 33-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Памплоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «сливочных» отличились Давид Алаба (12'), Марко Асенсио (45') и Лукас Васкес (90+6'). У хозяев единственный мяч забил Анте Будимир (13').

Форвард «Реала» Карим Бензема дважды не смог реализовать пенальти — на 52-й и 59-й минутах.

«Реал» набрал 78 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (44) находится на девятом месте.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой» в 33-м туре Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить