«Реал» обыграл «Осасуну» в матче Примеры, Бензема дважды не забил пенальти
Встреча прошла в Памплоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе «сливочных» отличились Давид Алаба (12'), Марко Асенсио (45') и Лукас Васкес (90+6'). У хозяев единственный мяч забил Анте Будимир (13').
Форвард «Реала» Карим Бензема дважды не смог реализовать пенальти — на 52-й и 59-й минутах.
«Реал» набрал 78 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании. «Осасуна» (44) находится на девятом месте.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» сыграл вничью с «Гранадой» в 33-м туре Примеры.