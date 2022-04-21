Салихова заявила, что Москва является красно-белой после победы над ЦСКА

Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.

«Вопреки всем прогнозам бывших игроков — завсегдатаев студии канала-балагана — сегодня день «Спартака»! Возьмите ёршики вместо микрофонов. Москва — красно-белая! Даже «Спартак-Алания» из Владикавказа одолел мурзинковых», — цитирует Салихову Sport224.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее агент Ваноли выразил уверенность, что «Спартак» выиграет Кубок России.