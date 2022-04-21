Агент Ваноли уверен, что «Спартак» выиграет Кубок России 

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, отреагировал на победу команды над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Именно в этом матче было очень важно победить. В той непростой ситуации, в которой оказался «Спартак», Ваноли очень хорошо справляется со своей работой. Думаю, красно-белые выиграют Кубок!» — цитирует Д’Амико «Чемпионат».

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что красно-белых подвела реализация в матче с ЦСКА.