Джикия: «Спартак» подвела реализация в матче с ЦСКА

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Пообещал Бакаеву 2 млн рублей за хет-трик? Это не так, я пообещал банкет. Нехорошо, что такая информация утекает из раздевалки, надо разобраться. Хорошо отыграли, победили. Во втором тайме открыли игру и могли поплатиться, реализация подвела, но рад победе. Акинфеев — отличный вратарь, но нас подвела реализация», — приводит слова Джикию «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что команде было важно выиграть первое дерби нового 100-летия, а в полуфинале ему бы хотелось сыграть на своём поле. Кроме того, капитан красно-белых похвалил за игру Леона Классена и Никиту Чернова, а также назвал отличным футболистом Самуэля Жиго, для которого это дерби стало последним.

«Что касается большого количества молодых игроков, накануне мы знакомились, была такая шутка, что тяжёлые времена заставляют объединиться в «Спартаке». Если серьёзно, не совсем хорошая ситуация с травмированными, поэтому логично, что подтягивают молодых. Болельщиков не хватает, но есть нерешённый вопрос, отношусь к их отсутствию с пониманием», — добавил Джикия.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее Бакаев выразил мнение, что справедливым в матче с ЦСКА был бы счёт 5:0 в пользу «Спартака».