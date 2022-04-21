Бакаев считает, что справедливым в матче с ЦСКА был бы счёт 5:0 в пользу «Спартака»

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выразил мнение, что команда полностью заслужила победу над ЦСКА в матче четвертьфинала Кубка России по футболу.

«ЦСКА столько оборонялся из-за наших атак. Мы должны были забивать больше. Справедливый счёт — 5:0», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля. 

Ранее Бакаев заявил, что «Спартак» должен выиграть Кубок России для искупления вины перед болельщиками за неудачный сезон.

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