Бакаев: «Спартак» должен выиграть Кубок России, чтобы болельщики простили нас за сезон
«Выиграли важный матч, очень важный. Мы доминировали от начала до конца. Даже без удаления мы бы доминировали. Сумасшедший настрой был, это надо было чувствовать — атмосферу в нашей раздевалке», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».
Он также пояснил, что отпраздновал свой гол, приложив руки к ушам, в ответ игроку ЦСКА Юсуфу Языджи, который показал такой же жест после своего мяча на стадионе «Спартака» в предыдущем матче между командами.
«Хочу в соперники «Динамо». Это принципиальный соперник, мы должны его победить», — добавил Бакаев.
Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.
Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Спартака».