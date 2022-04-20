Бакаев: «Спартак» должен выиграть Кубок России, чтобы болельщики простили нас за сезон

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу над ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу.

«Выиграли важный матч, очень важный. Мы доминировали от начала до конца. Даже без удаления мы бы доминировали. Сумасшедший настрой был, это надо было чувствовать — атмосферу в нашей раздевалке», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Он также пояснил, что отпраздновал свой гол, приложив руки к ушам, в ответ игроку ЦСКА Юсуфу Языджи, который показал такой же жест после своего мяча на стадионе «Спартака» в предыдущем матче между командами.

«Хочу в соперники «Динамо». Это принципиальный соперник, мы должны его победить», — добавил Бакаев.

Подопечные Паоло Ваноли обыграли ЦСКА со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Бакаев. Таким образом, красно-белые стали последними полуфиналистами Кубка России. Жеребьёвка полуфинальной стадии состоится 21 апреля.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Спартака».