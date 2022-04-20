«Спартак» обыгрывает ЦСКА после первого тайма матча 1/4 финала Кубка России

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Завершился первый тайм четвертьфинального матча Кубка России по футболу между московскими ЦСКА и «Спартаком».
«Спартак» обыгрывает ЦСКА после первого тайма матча 1/4 финала Кубка России
  • globallookpress.com

На 21-й минуте Зелимхан Бакаев реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после попадания мяча в руку Яке Бийолу. Арбитр Владимир Москалёв не сразу заметил нарушение правил, но после подсказки ассистента VAR пошёл смотреть видеоповтор, в результате чего и указал на точку. Таким образом, красно-белые выигрывают со счётом 1:0 после первой половины игры.

Кроме того, перед самым перерывом хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен сфолил в центре поля на Романе Зобнине, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Так армейцы остались в меньшинстве.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры в своём Telegram-канале «СпоRT».

Ранее сообщалось, что Москалёв не стал удалять полузащитника ЦСКА Максима Мухина после просмотра видеоповтора в матче со «Спартаком».

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