Москалёв не стал удалять Мухина после просмотра видеоповтора в матче ЦСКА — «Спартак»
- РИА Новости
На 38-й минуте судья после просмотра видеоповтора показал Мухину жёлтую карточку. При этом повтор просматривался на предмет возможного удаления игрока, который нарушил правила на Михаиле Игнатове.
Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры в своём Telegram-канале «СпоRT».
Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев с пенальти вывел «Спартак» вперёд в матче с ЦСКА.