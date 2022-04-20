Москалёв не стал удалять Мухина после просмотра видеоповтора в матче ЦСКА — «Спартак»

Короткая ссылка
Арбитр Владимир Москалёв не стал удалять полузащитника ЦСКА Максима Мухина в матче четвертьфинала Кубка России по футболу со «Спартаком», несмотря на подсказку VAR.
Москалёв не стал удалять Мухина после просмотра видеоповтора в матче ЦСКА — «Спартак»
  • РИА Новости

На 38-й минуте судья после просмотра видеоповтора показал Мухину жёлтую карточку. При этом повтор просматривался на предмет возможного удаления игрока, который нарушил правила на Михаиле Игнатове.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры в своём Telegram-канале «СпоRT».

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев с пенальти вывел «Спартак» вперёд в матче с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить