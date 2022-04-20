Арбитр Владимир Москалёв не стал удалять полузащитника ЦСКА Максима Мухина в матче четвертьфинала Кубка России по футболу со «Спартаком», несмотря на подсказку VAR.

На 38-й минуте судья после просмотра видеоповтора показал Мухину жёлтую карточку. При этом повтор просматривался на предмет возможного удаления игрока, который нарушил правила на Михаиле Игнатове.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры в своём Telegram-канале «СпоRT».

Ранее сообщалось, что Зелимхан Бакаев с пенальти вывел «Спартак» вперёд в матче с ЦСКА.