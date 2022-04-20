Мария Шарапова сообщила, что ждёт ребенка
- AP
«Драгоценное начало! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией», — написала Шарапова в Instagram*.
Российская теннисистка помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. Для 35-летней спортсменки ребёнок станет первым.
Напомним, что Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году.
Ранее сообщалось, что индийская полиция начала расследование мошенничества с возможным участием Шараповой.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.