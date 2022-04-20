Мария Шарапова сообщила, что ждёт ребенка

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова сообщила о своей первой беременности.

«Драгоценное начало! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией», — написала Шарапова в Instagram*.

Российская теннисистка помолвлена с британским бизнесменом Александром Гилксом. Для 35-летней спортсменки ребёнок станет первым.

Напомним, что Шарапова объявила о завершении карьеры в 2020 году.

Ранее сообщалось, что индийская полиция начала расследование мошенничества с возможным участием Шараповой.

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