Индийская полиция начала расследование мошенничества с возможным участием Шараповой

В Индии полиция приступила к расследованию по делу о мошеннической схеме, в которой, возможно, участвовали Мария Шарапова и Михаэль Шумахер.

В 2012 году спортсменка начала сотрудничать со строительной компанией Homestead, которую обвинили в невыполнении обязательств перед инвесторами, сообщает The Indian Express.

Изображения Шараповой использовались в качестве рекламы, сама россиянка приезжала в Индию и встречалась с потенциальными покупателями, обещая, что на территории комплекса появятся теннисная школа и магазины спортивной одежды.

Однако строительство, которое должно было закончиться в 2016 году, так и не началось.

Ранее сообщалось, что Шарапову обвинили в мошенничестве в Индии.