Индийская полиция начала расследование мошенничества с возможным участием Шараповой
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В 2012 году спортсменка начала сотрудничать со строительной компанией Homestead, которую обвинили в невыполнении обязательств перед инвесторами, сообщает The Indian Express.
Изображения Шараповой использовались в качестве рекламы, сама россиянка приезжала в Индию и встречалась с потенциальными покупателями, обещая, что на территории комплекса появятся теннисная школа и магазины спортивной одежды.
Однако строительство, которое должно было закончиться в 2016 году, так и не началось.
Ранее сообщалось, что Шарапову обвинили в мошенничестве в Индии.