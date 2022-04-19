Выборы президента Федерации бобслея России пройдут 27 мая

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Президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что утверждена дата проведения отчётно-выборной конференции.
Выборы президента Федерации бобслея России пройдут 27 мая
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Отчётно-выборная конференция пройдёт 27 мая в Москве», — цитирует ТАСС Аникину.

Аникина была выбрана на пост главы Федерации бобслея России в марте 2019 года. Она сменила Александра Зубкова. Чемпион мира был вынужден подать в отставку из-за дисквалификации Международной федерацией бобслея и скелетона.

Ранее чемпионка Европы 2020 года по бобслею Надежда Сергеева рассказала, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уже два сезона не выплачивает призовые российским спортсменам.

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