Выборы президента Федерации бобслея России пройдут 27 мая

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что утверждена дата проведения отчётно-выборной конференции.

«Отчётно-выборная конференция пройдёт 27 мая в Москве», — цитирует ТАСС Аникину.

Аникина была выбрана на пост главы Федерации бобслея России в марте 2019 года. Она сменила Александра Зубкова. Чемпион мира был вынужден подать в отставку из-за дисквалификации Международной федерацией бобслея и скелетона.

Ранее чемпионка Европы 2020 года по бобслею Надежда Сергеева рассказала, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уже два сезона не выплачивает призовые российским спортсменам.