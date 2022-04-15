Шунин признался, что впервые в карьере отдал голевую передачу

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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин оценил игру столичного клуба в матче 25-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».
Шунин признался, что впервые в карьере отдал голевую передачу
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Кажется, это была первая результативная передача в моей карьере. Нужно смотреть не на отдельные результаты игроков, а делать свою работу. Трофеи — самый лучший подарок для нашего клуба и болельщиков», — цитирует Шунина РИА Новости.

По словам Шунина, ему очень приятно получить приз за сотый сухой матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вдвойне приятно, что поздравить приехала Валентина Тимофеевна Яшина. Но самое главное, что мы сегодня победили», — заключил он.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сандро Шварца.

Шунин отдал голевой пас на Константина Тюкавина (79-я минута) во второй результативной атаке. Первый мяч забил Фёдор Смолов (59-я).

Ранее бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о настрое на матч с «Уралом».

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