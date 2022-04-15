Клаудиньо: на каждую игру «Зенита» я выхожу с максимальной мотивацией

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Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о настрое на матч с «Уралом» и поделился впечатлениями после игры с «Ахматом» (2:0).
Клаудиньо: на каждую игру «Зенита» я выхожу с максимальной мотивацией
  • РИА Новости

«Я на каждую игру выхожу с максимальной мотивацией, потому что защищаю цвета лучшего клуба России, и матч с «Уралом» не будет исключением. Эти три очка нам жизненно необходимы», — цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

По его словам, в предыдущей игре с екатеринбургским клубом он подвёл команду, получив красную карточку, и собирается приложить все усилия, чтобы помочь сине-бело-голубым добиться желаемой победы.

«Порой мы действуем слаженно и хорошо, контролируем игру и в целом заслуживаем победы, но она ускользает от нас в последний момент, как это было в Самаре. Последний матч в Грозном — ​пример того, как мы выстояли, справились с давлением и скользким счётом и увезли домой такие нужные три очка», — добавил Клаудиньо.

Напомним, что по итогам 24 туров петербургская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 52 очка. «Зенит» сыграет с «Уралом» на поле сине-бело-голубых 16 апреля в 16:30 мск.

Ранее генеральный директор петербургской команды Александр Медведев прокомментировал информацию о продлении контракта с нападающим команды Артёмом Дзюбой.

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