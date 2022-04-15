В «Зените» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о продлении контракта с нападающим команды Артёмом Дзюбой.
В «Зените» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой
  • РИА Новости

«Контракт продлевается автоматически при выполнении условий на конец сезона. Невыполнение условий не исключает продление контракта по договорённости сторон», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение 33-летнего форварда с клубом истекает в конце июня 2022 года.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне он сыграл 33 матча в составе сине-бело-голубых, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что ничего страшного в безголевой серии Дзюбы нет.

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