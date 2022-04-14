Мостовой: ничего страшного в безголевой серии Дзюбы нет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал безголевую серию нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это не критично, тем более для «Зенита». В клубе есть много футболистов, которые могут забивать. Дзюба и до этого какое-то время не забивал. Ничего страшного в этом нет», — цитирует Мостового Betonmobile.

По его словам, на серию не стоит обращаться внимание, потому что у любого футболиста есть спады.

«Если Дзюбу не подпишет «Зенит», то любая команда его возьмет. Любая! У нас многие команды вообще без нападающих играют, потому что их просто нет. А если и выходят, то непонятно кто», — добавил Мостовой.

Напомним, что 33-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл 33 матча в составе сине-бело-голубых, забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.

После 24-го тура РПЛ лидирует «Зенит» (52 очка). «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице (49), ЦСКА — третье (43). До окончания чемпионата осталось шесть туров.

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