Колосков: никакого доминирования у «Зенита» в России нет

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Колосков: никакого доминирования у «Зенита» в России нет
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«О каком господстве можно говорить, когда у «Зенита» всего лишь на три очка больше, чем у «Динамо»? Никакого доминирования у «Зенита» в России нет», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По его словам, в сезоне-2021/22 сине-бело-голубые иногда показывали невыразительную игру и проигрывали слабым командам.

«Петербуржцы сильнее по составу. Команда лучше всех сбалансирована, особенно в линии атаки», — добавил Колосков.

Напомним, что после 24-го тура РПЛ лидирует «Зенит» (52 очка). «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице (49), ЦСКА — третье (43). До окончания чемпионата осталось шесть туров.

Ранее бывший нападающий петербургского клуба Павел Погребняк оценил положение команды в таблице РПЛ.

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