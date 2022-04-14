Погребняк: по игре «Зенит» сейчас номер один в России
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- © Maksim Konstantinov
«По подбору футболистов и по игре «Зенит» сейчас номер один в России — тут даже спорить не надо», — цитирует Погребняка «Чемпионат».
По его словам, на данный момент с сине-бело-голубыми никто тягаться не может.
Напомним, что после 24-го тура РПЛ лидирует «Зенит» (52 очка). «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице (49), ЦСКА — 43. До окончания чемпионата осталось шесть туров.
Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал доминирование петербургского клуба в российском футболе.