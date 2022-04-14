Сёмин высказался о доминировании «Зенита» в российском футболе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал доминирование санкт-петербургского «Зенита» в российском футболе.

«Несомненно, «Зенит» является явным лидером РПЛ. Сейчас конкуренцию составляет только «Динамо». Три года назад это был «Локомотив», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде обыграл «Ахмат». Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Санкт-петербургская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 52 очка.

Ранее Сергей Семак заявил, что не стал бы говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ.