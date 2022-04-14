Семак: я бы не стал говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве в турнирной таблице чемпионата России.

«Я бы не стал говорить о доминировании «Зенита». Наши результаты даются нам очень напряжённым трудом, все наши игры проходят в борьбе. Каждый следующий матч для нас и для соперника — как финал», — цитирует Семака Sport24.

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» на выезде обыграл «Ахмат». Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Санкт-петербургская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 52 очка.

Ранее защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал об адаптации в клубе после перехода из «Урала».